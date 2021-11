Seit bekannt ist, dass das Neustadter Marienhaus Klinikum Hetzelstift künftig gegen Corona impfen wird, steht das Telefon in der Zentrale nicht mehr still. Das Krankenhaus bittet deshalb darum, auf solche Anrufe zu verzichten. Denn: Derzeit wird noch daran gearbeitet, wie das Impfen organisiert wird. Außerdem muss sich niemand anmelden, weil für das Impfen kein Termin notwendig sein wird.

Das Land hatte am Mittwoch bekanntgegeben, dass insgesamt 18 Krankenhäuser in Rheinland-Pfalz sich zum Impfen bereiterklärt hätten. Es geht vor allem um die Auffrischungsspritze. Im Hetzelstift werden aber auch Erstimpfungen oder Kombi-Impfungen, also gegen Corona und Grippe, möglich sein. Es ist das einzige Krankenhaus in Vorder- und Südpfalz, das bislang mitmacht.