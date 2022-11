Neustadter Jugendliche sollen fit gemacht werden ein selbstständiges Leben: Das ist der Ansatz von „Fit 4 Life“. Ab Dezember finden neue Kurse statt. Die Verantwortlichen bei der Stadt erklären, warum sich das Format, aber auch die Inhalte verändern.

Endlich, Lehrstelle in der Tasche und ab in die erste eigene Wohnung – der Traum vom Leben auf den eigenen Füßen kann beginnen. Doch nicht alle Jugendlichen sind darauf vorbereitet, wissen Cora Böhr und Franziska Haubert vom Team Offene Jugendarbeit der Stadt Neustadt. Daher gibt es das Programm „Fit 4 Life“. Es soll ganz wörtlich, Jugendliche und junge Erwachsene fit fürs Leben machen.

In den vergangenen Jahren gab es dazu je zwei Wochen im Frühjahr und im Herbst, in denen die Teilnehmer bei den abendlichen Treffen ganz konkrete Tipps bekamen: vom Kochen über die Finanzen bis hin zum Wohnführerschein. Im Dezember gibt es nun wieder ein Angebot für die Jugendlichen, das in Zusammenarbeit mit Petra Schanze von der Decken entwickelt worden ist. „Wir gehen jetzt aber weg von den Zwei-Wochen-Blöcken und wollen uns künftig einmal im Monat gezielt mit einem Thema befassen“, sagt Haubert. Denn beim alten System „haben wir gemerkt, dass beim ersten Treffen noch alle da waren, danach aber einige abgesprungen sind“. Daher jetzt ein neuer Anlauf – verbunden mit der Hoffnung, jeden Monat genau die Jugendlichen anzusprechen, die sich gerade mit einem Thema ganz besonders befassen. Los geht die neue Reihe am Dienstag, 13. Dezember, 18 Uhr, in den Räumen der Volkshochschule. Zum Auftakt wird es um den Wohnführerschein gehen.

Wie finde ich eine Wohnung?

„Viele der Jugendlichen haben überhaupt keine Vorstellung davon, wie ich überhaupt eine Wohnung finde, was ich beim Mietvertrag beachten muss, und welche Rechte und Pflichten ich als Mieter habe“, zählt Böhr Beispiele aus dem Kurs auf. „Wir wollen am Abend daher konkrete Tipps geben und alles anschaulich erklären“, betont Haubert. Dazu zählt dann auch das Aufstellen einer Wand: „Dort können die Teilnehmer ausprobieren, wie es funktioniert, Löcher in die verschiedene Materialien zu bohren. Denn das haben viele zuvor noch gar nicht gemacht“, so Haubert. Dieser praxisnahe Ansatz bei den Kursen sei bewusst gewählt – es gehe nicht nur um Theorie, sondern um praktisches Wissen für den Alltag.

Daher wird es beim Wohnführerschein auch Veränderungen geben. „Wir werden auch das Thema Energie und Kosten aufnehmen“, sagt Böhr. Denn wer zum ersten Mal in eine Wohnung ziehe, müsse wissen, dass es richtig Geld koste, wenn die Heizung immer auf hoher Stufe laufe. „Und wir können auch aufzeigen, wo im Haushalt mit ein paar kleinen Tricks gespart werden kann.“

Einmal im Monat

Der Auftakt zur neuen Reihe ist im Dezember zwar an einem Dienstag. Ab Januar soll der jeweils dritte Donnerstag im Monat aber der feste Tag für die „Fit 4 Life“-Kurse werden. Dann wird es einmal ums Kochen gehen. „Ein Koch wird zeigen, wie man gesund und günstig kochen kann“, sagt Haubert. Ebenfalls wichtig für die jungen Menschen: das Modul zum Thema Finanzen. „Da klären wir über Schuldenfallen wie das Handy auf, erklären die Begriffe brutto und netto, vermitteln, welche Versicherungen man braucht und wie man gut kalkuliert“, zählt Haubert auf. An einem Abend wird es ferner um Bewegung/Entspannung gehen.

„Außerdem wollen wir das Paket noch erweitern“, kündigt Böhr an. Die Konzepte dazu würden noch erarbeitet, aber es solle zum einen um das Thema Nachhaltigkeit gehen und was das im Alltag genau bedeutet, und auch das Thema Demokratie soll aufgegriffen werden. „Da möchten wir vielleicht etwas machen mit Musik und Tanz oder mit einem Escape-Room“, verrät Böhr. Sie hoffe, dass durch die neue Flexibilität im Konzept noch mehr Jugendliche das Hilfsangebot annehmen. Werbung macht das Team Offene Jugendarbeit unter anderem auf Instagram, aber auch im Jobcenter und bei Beratungsstellen.

Info

Weitere Informationen zu den Programmen und Terminen von „Fit 4 Life“ gibt es bei Cora Böhr und Franziska Haubert: Telefon 06321 8551625 und 8551659 sowie im Internet auf www.nw4you.de.