Harald Brock, Leiter der Neustadter Polizeidirektion, begrüßt die geplante Erweiterung der Einsatzmöglichkeiten von Bodycams. Bei einem Besuch der Polizeidirektion mit dem Neustadter Landtagsabgeordneten Claus Schick (SPD) erläuterte Innen-Staatssekretärin Nicole Steingaß (SPD): „Mit der anstehenden Gesetzesänderung wollen wir unter anderem die Möglichkeit schaffen, dass die Polizei unter Beachtung der verfassungsrechtlichen Vorgaben die Bodycam auch in Wohnungen nutzen kann.“ Brock meint, dass dies die Beweislage vor Gericht klarer machen könnte, zudem könnte die Bodycam auch deeskalierend wirken. „Wenn Sie wissen, dass Sie gefilmt werden, überlegen Sie sich eher, wie Sie reagieren und wie weit Sie gehen wollen“, so Brock. Weitere Themen beim Besuch waren die Herausforderungen in der täglichen Arbeit der Polizei in und um Neustadt.