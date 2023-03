Ein Fahrzeugbrand am Ende der Neustadter Talstraße in Fahrtrichtung Lambrecht hat am Dienstagabend Polizei und Feuerwehr beschäftigt. Laut Polizeibericht war gegen 22.30 Uhr ein brennendes Auto gemeldet worden. Dabei handelte es sich um einen BMW mit Dürkheimer Kennzeichen. Der Wagen brannte vollständig aus, der Sachschaden liegt laut Polizei bei rund 10.000 Euro. Zudem wurde ein angrenzender Zaun durch das Feuer beschädigt. Die Brandursache ist noch nicht ganz geklärt, die Ermittler schließen Brandstiftung aber nicht gänzlich aus. Daher bitten sie um mögliche Zeugenhinweise. Wer am Dienstag zwischen 20 und 22.30 Uhr etwas Verdächtiges in jenem Bereich der Talstraße wahrgenommen hat, kann sich mit der Kriminalinspektion Neustadt telefonisch unter 06321 8540 oder per E-Mail an kineustadt@polizei.rlp.de in Verbindung setzen.