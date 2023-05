Die nächsten Blutspendetermine des DRK finden statt am Freitag, 12. Mai, 15 bis 20 Uhr, in der Ernst-Reuter-Schule in Haßloch und am Donnerstag, 1. Juni, 17 bis 20.30 Uhr, im Bürgerhaus in Niederkirchen. Laut Blutspendedienst hat der Bestand an Blutkonserven eine äußerst kritische Marke erreicht. Um auf das wichtige Thema aufmerksam zu machen, war Kreisbeigeordneter Sven Hoffmann, zugleich Präsident des DRK-Kreisverbands Bad Dürkheim selbst zum Blutspenden in Lambrecht. „Blut spenden rettet Leben“, betont DRK-Ortsverbandsvorsitzender Christian Astor. Am Ende der Veranstaltung hatten 66 Menschen in der Grundschule Lambrecht Blut gespendet, wie Sabine Adam, Blutspendebeauftragte des Lambrechter DRK, berichtet. Täglich müssen im Versorgungsgebiet in Rheinland-Pfalz und im Saarland zwischen 800 und 1000 Menschen Blut spenden, um eine ausreichende Versorgung schwer kranker Menschen mit Blutpräparaten zu gewährleisten. Weitere Termine sowie die unbedingt erforderliche Anmeldung findet man unter www.blutspendedienst-west.de/blutspendetermine.