Täglich werden in Deutschland rund 15.000 Blutspenden benötigt, um die Patientinnen und Patienten in den Kliniken, Krankenhäusern und Arztpraxen zu versorgen. Daher sind die Blutspendedienste des Deutschen Roten Kreuzes dringend auf die Unterstützung der Bevölkerung angewiesen. Das Rote Kreuz ruft für Montag, 25. Juli, von 16.30 Uhr bis 20.30 Uhr zur Blutspende im Bürgerhaus in der Marktstraße 8 in Maikammer auf.

Die Spender werden gebeten, eine Spendezeit zu vereinbaren. Sobald die Terminreservierung bestätigt ist, sollten man sich etwa 10 bis 15 Minuten vor dem gebuchten Termin am Spendelokal einfinden. Durch die Terminreservierung sollen die Abläufe auf den Blutspendetermine verbessert und unnötige Wartezeiten für Spender vermieden werden. Termine gibt es über die kostenlose DRK-Blutspende-App (Blutspende – der digitale Spenderservice), im Internet unter www.spenderservice.net oder per Telefon. Hier haben Spender, welche nicht über ein App-taugliches Handy oder einen Computer verfügen, die Möglichkeit, sich telefonisch über die gebührenfreie DRK-Blutspendedienst-Hotline 0800 1194911 ein Spendebett reservieren zu lassen. Ohne reservierte Spendezeit ist laut dem Deutschen Roten Kreuz unter Umständen mit längeren Wartezeiten zu rechnen.