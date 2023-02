Rekord knapp verfehlt: 315 Blutspenden verzeichnet der DRK-Ortsverein Haßloch-Meckenheim beim ersten Blutspendetermin des Jahres am 3. Februar. „Vor ziemlich genau zwei Jahren waren es 325. Ein Rekord“, berichtet Regina Müller, Blutspendebeauftragte des Ortsvereins, stolz. Erfreulich sei , dass 28 Erstspender ihr Blut gegeben hätten: „Es geht nach oben.“ Unabhängig von den angemeldeten seien noch 50 spontane Spender an die Ernst-Reuter-Schule gekommen. Das habe die Helfer und das Team des Blutspendedienstes West aus Bad Kreuznach organisatorisch herausgefordert. „Trotzdem konnte alles in der vorgesehenen Zeit am Abend über die Bühne gebracht werden“, vermeldet Müller. Der DRK-Ortsverein zeichnete Jubiläumsspender aus. Er ehrte Christine Ockenfuß, Berta Weisbarth und Thomas Krebs für jeweils 50 sowie Hendrik Götze für 100 Blutspenden. Müller überreichte ihnen jeweils eine Urkunde und ein Präsent. Der nächste Spendentermin des DRK-Ortsvereins ist am 12. Mai ab 15 Uhr an gewohnter Stelle in der Ernst- Reuter-Schule.