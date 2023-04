Der Blutspendedienst West des Deutschen Roten Kreuzes (DRK) organisiert erstmalig eine Blutspendeaktion gemeinsam mit der Firma Ardagh Metal Packaging Europe in Haßloch. Die Aktion ist am 11. April von 10 bis 15 Uhr vor dem Gebäude der Firma Ardagh Metal Packaging Europe in der Schmalbachstraße 1 in Haßloch. Dort steht das neue Blutspendemobil, das speziell für den mobilen Einsatz entwickelt wurde. Blut wird täglich benötigt, um Menschen zu helfen, die aufgrund von Unfällen, Operationen oder Erkrankungen Bluttransfusionen benötigen. Es ist daher wichtig, dass genügend Blutspenden zur Verfügung stehen. Spender werden gebeten, an diesem Tag einen gültigen Personalausweis mitzubringen sowie vor der Blutspende etwas gegessen und mindestens 1,5 Liter getrunken zu haben.