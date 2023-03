Eine verletzte Person mit einer blutenden Wunde ist die Bilanz einer körperlichen Auseinandersetzung am Montagmorgen. Wie die Polizei mitteilt, kam es laut Zeugen gegen 9.50 Uhr auf dem Fußweg entlang des Speyerbachs zwischen der Martin-Luther-Straße und Landwehrstraße zu einem Streit zwischen zwei Männern. Der Verletzte rannte laut Polizei danach zu Fuß in Richtung Martin-Luther-Straße. Der vermeintliche Täter und ein weiterer Mann flüchteten dagegen in eine unbekannte Richtung. Die Polizei bittet den Geschädigten und weitere Zeugen der Tat sich bei der Polizeiinspektion Neustadt, Telefon 06321 8540, E-Mail pineustadt@polizei.rlp.de, zu melden.