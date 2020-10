Der Neustadter Stadtverband des Deutschen Roten Kreuzes lädt zu seinem nächsten Blutspendetermin am morgigen Mittwoch zwischen 15.30 und 19.30 Uhr in die Berufsbildende Schule in der Robert-Stolz-Straße 30 ein. Blutspender mögen bitte ihren Blutspendeausweis, ihren Personalausweis und einen Mundschutz mitbringen. Anmeldungen sind jederzeit online möglich über die Webseite www.spenderservice.net.