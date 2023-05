Ihr Programm „Meilensteine der Jazzgeschichte“, das sie auch schon einmal 2019 bei einem Open-Air-Konzert in der Heim'sche Privatsektkellerei in Neustadt vorstellte, präsentiert die „Blue Note Big Band“ am Sonntag, 14. Mai, um 17 Uhr im Innenhof des Hambacher Schlosses. Die Setliste spiegelt dabei geradezu perfekt das vielfältige Repertoire der 1986 gegründeten Band aus Neustadt, das von Jazzklassikern bis zu Werken zeitgenössischer Komponisten reicht. „Wir werden einige der bekanntesten und einflussreichsten Jazzkompositionen spielen, die die Entwicklung dieser Musikrichtung geprägt haben“, verspricht die von Bernd Gaudera geleitete Formation. Karten unter veranstaltungen@hambacherschloss.eu. Vor, nach und während des Konzerts wird es einen Getränke- und Snackverkauf im Innenhof geben.