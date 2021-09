Die Neustadter „Blue Note Big Band“ setzt am Sonntag, 3. Oktober, um 18 Uhr im Bürgerhaus Maikammer ihre bereits seit mehreren Jahre etablierte Reihe „Blue Note Big Band meets friends“ mit gemeinsamen Doppelkonzerten mit befreundeten Ensembles fort. Zu Gast ist diesmal das Fusion-Jazz-Trio „Lemon Cake 3“, bestehend aus dem Gitarristen Thomas Jehle, dem Bassisten Joachim Krautwurst und dem Drummer Jürgen Spooren, das Musik abseits des Mainstreams in der Tradition von Chick Corea, John Abercrombie oder Mike Stern verspricht. Die kontrastiert mit dem swingendem und groovendem Bigbandjazz der Neustadter Gastgeber um den langjährigen Landesmusikdirektor Bernd Gaudera, die exakt jenes Programm in großer Besetzung (einschließlich der Sänger Michaela Pommer und Simon Siener) auf die Bühne bringen, mit dem sie in diesem Jahr Rheinland-Pfalz beim coronabedingt nur virtuell ausgetragenen Deutschen Orchesterwettbewerb vertreten. Karten (15 Euro) beim Büro für Tourismus und im Schreibwarengeschäft Pfeifer in Maikammer, bei allen sonstigen Ticket-Regional-Vorverkaufsstellen sowie unter www.ticket-regional.de/Maikammer. Es gilt die 3G-Regel.