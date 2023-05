Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Die Neustadter „Blue Note Big Band“ hieß am Sonntag in Maikammer ihre Freunde vom Fusion-Trio „Lemon Cake 3“ willkommen, doch schon allein, wie es überhaupt zu dem Konzert kam, ist eine eigene, spannende Geschichte.

Manche Konzerte sind außergewöhnlichen Umständen zu verdanken. So auch der Auftritt der „Blue Note Big Band“ am Sonntag im Maikammerer Bürgerhaus. Am 10.3.