Leichtathletik: Bei den Pfalz-Blockmeisterschaften in Haßloch haben sich Starter aus Deidesheim und dem Großdorf durchgesetzt. Ein Pfalzrekord wackelte gefährlich, am Ende war es eine sehr knappe Angelegenheit.

Wird es für seinen Athleten Linus Valnion der perfekte Wettkampf? Heiner Oehl, Leichtathletiktrainer der TSG Deidesheim, liebäugelte mit einem Pfalzrekord bei den Pfalz-Blockmeisterschaften nach den ersten vier Disziplinen am Samstag in Haßloch. Bei den Blockmeisterschaften gibt es neben den Pflicht-Disziplinen Sprint, Weitsprung, Hürdensprint eine freie Auswahl unter weiteren Disziplinen. Im Block Lauf war es für Valnion noch Ballwurf und ein 2000 Meter-Lauf.

Der 14-Jährige Schüler des Kurfürst-Ruprecht-Gymnasiums hatte bereits in vier Disziplinen geglänzt und vier neue Bestleistungen erzielt. Schon die 59 Meter im Wurf mit dem 200 Gramm Ball ließen Kadertrainer Dino Ziegler aufhorchen. „Linus ist sehr breit aufgestellt. Der Fokus liegt bei ihm schon darauf, dass wir mehrgleisig fahren, auch wenn er gerade beim Sprint und Sprung sehr gute Leistungen bringt.“ Schließlich gab es im Weitsprung, bei nur drei Versuchen, weil dies am Wochenende ein Fünfkampf war, eine starke neue Bestweite mit 5,70 Meter. Die 80 Meter Hürden waren zwar eine Premiere, doch auch hier glitt er schnell und elegant in 11,93 Sekunden ins Ziel. Beim 100 Meter Sprint, Disziplin Nummer vier, blieb die Uhr bei 11,94 Sekunden stehen. Danach fasste sich Linus an den linken Oberschenkel. „Es zwickt etwas“, sagte er zu den beiden Betreuern Oehl und Ziegler.

Rekord knapp verpasst

Bis zum abschließenden 2000 Meter Lauf waren aber noch rund 60 Minuten Zeit. Zeit auch, um sich zu freuen. „Nach meinem Wurf war ich relaxter. Und über die Hürden war ich positiv überrascht“, so Valnion. Er legte die Beine hoch, massierte die schmerzende Stelle und dachte an die fünf Runden, die noch vor ihm lagen. „Vor den 2000 Meter habe ich schon Angst“, meinte er. Doch sein Heimtrainer Heiner Oehl raunte: „Er beißt ohne Ende. Im Training muss man ihn bremsen. Er wollte sogar am Tag vor dem Mehrkampf noch normal trainieren. Das hab ich natürlich abgeblasen. Er schlägt bei diesem Mehrkampf sogar die Spezialisten.“

Und das bewies Valnion. In 6:37,56 Minuten ließ er alle Läufer hinter sich, auch jene, die in der älteren Gruppe der M15 am Start waren. „Nach drei Runden brannten die Muskeln, der Mund wurde trocken. Danach hieß es nur noch laufen“, verriet der Athlet. Mit seiner Gesamtzahl von 2725 Punkten hat er sich für die deutschen Block-Meisterschaften qualifiziert, den Pfalzrekord der M14 verfehlte er knapp um 20 Zähler. Dino Ziegler wird aber in den nächsten Wochen kein Kadertraining mit Valnion durchführen. „Der Terminkalender ist voll mit Wettkämpfen. Beim Weitsprung gibt es noch Kleinigkeiten, die verbessert werden können, dann geht es noch weiter“, sagte er. So gibt er Valnion den Tipp, während der Flugphase die „Hangposition“ länger zu halten, also die Beine länger oben zu lassen. „Doch das ist natürlich schwierig, innerhalb von Sekundenbruchteilen das umzusetzen“, betonte Ziegler. Für den jungen Athleten war auch die starke Unterstützung der weiteren Athleten der TSG Deidesheim eine wertvolle Hilfe. Seine Mama Daniela hielt sich indes bei den technischen Disziplinen zurück, feuerte nur bei den Läufen laut an. Sie gestand: „Ich bin aufgeregter als der Linus.“

Für den LC Haßloch war Kugelstoßerin Anna Schönholz in der W14 im Block Wurf im Einsatz. „Vor den Hürden habe ich am meisten Respekt“, sagte die Wurfspezialistin. Trainer Rainer Sölter erklärte: „Aber sie soll viel ausprobieren, denn ein Kugelstoßer muss auch schnell und wendig sein.“ Außerdem hatte der erfahrene LCH-Coach einen Trost: „Beim Mehrkampf gibt es immer eine Disziplin, die man nicht so mag.“ Dennoch gewann sie den Pfalztitel im Block Wurf mit über 100 Punkten Vorsprung (100 Meter: 16,30 Sekunden, 80 Meter Hürden: 17,87 Sekunden, Weitsprung: 3,86 Meter, Kugelstoßen: 10,16 Meter, Diskus: 17,39 Meter).