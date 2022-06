Das vergangene Wochenende mit Temperaturen von bis zu 38 Grad Celsius war der reine Horror. Weitere Hitzerekorde könnten folgen. Mediziner vom Krankenhaus Hetzelstift geben Tipps für den Fall der Fälle.

Wie ist die Ausgangslage?

Jeder Mensch muss eigene Energie aufwenden, damit sein Körper mit Hitze umgehen kann. Die Komfortzone – also der Temperaturbereich, bei dem sich Menschen im Ruhezustand wohl fühlen – liegt mit etwa 28 Grad deutlich unterhalb der regulären Körpertemperatur von rund 37 Grad. Da man meist bekleidet ist, sich bewegt und außerdem Sonne, Wind und Luftfeuchtigkeit auf den Körper einwirken, liegt die reelle Wohlfühltemperatur noch niedriger: bei etwa 23 bis 24 Grad.

Wie reagiert der Körper?

Bei Hitzewellen versucht der menschliche Körper diese zusätzliche Belastung zu regulieren, indem er die Extremitäten stärker durchblutet, um die steigende Körpertemperatur zu kontrollieren. Das sorgt schon im Ruhezustand, also beim entspannten Sitzen oder Liegen, für einen höheren Energieverbrauch. Kommen geistige oder körperliche Belastung dazu, werden Herz und Kreislauf noch mehr beansprucht. Die ersten Folgen sind meist Ermüdung, Kopfschmerzen und sinkende Konzentrationsfähigkeit. Wer sich dann nicht zusätzlich erholt, zum Beispiel in kühleren Räumen, und nicht zusätzlich trinkt, riskiert gesundheitliche Folgen wie Kreislaufversagen, Nierenversagen oder gar einen Infarkt.

Wer ist besonders betroffen?

Dass Patienten hitzebedingt ins Krankenhaus eingewiesen werden, stellen auch die Häuser der Marienhaus-Gruppe fest. Bundesweit wird eine höhere Sterblichkeit nicht nur durch Hitzestress oder Hitzeschlag, sondern auch durch die Zuspitzung anderer Vorerkrankungen registriert. Menschen mit chronischen Erkrankungen – wie einem vorbelasteten Herzen, COPD oder Asthma – sind deutlich stärker belastet. Die größte Gefahr besteht in verminderter Flüssigkeitszufuhr. Entsprechend steigt unter älteren Menschen das Risiko bei Hitzewellen. Das liegt unter anderem daran, dass ihr Durstgefühl geringer ist und der Körper schlechter selbst reguliert. Aber auch Säuglinge und Kinder sind besonders gefährdet, denn sie heizen schnell auf, bewegen sich auch trotz Hitze viel und vergessen leicht das Trinken.

Wie lauten die Grundregeln?

Wichtig ist ein kühler, schattiger Rückzugsort. Am besten sorgt man dafür, dass die eigene Wohnung oder das Büro kühl bleiben. Daher tagsüber dafür Sorge tragen, dass eine starke Sonneneinstrahlung vermieden wird. Zudem sollte man darauf achten, dass weiterhin eine gewisse Luftzirkulation, zum Beispiel über Ventilatoren, besteht. Ist eine Klimaanlage vorhanden, sollte diese nicht zu kalt eingestellt werden. Denn: Auch der plötzliche Wechsel von heiß zu kalt belastet den Kreislauf.

Auch eine Frage der Bekleidung?

Helle Kleidung reflektiert die Sonneneinstrahlung, zudem sollte sie leicht, atmungsaktiv und weit geschnitten sein, so dass Luft an die Haut kommen kann. Wird es einem doch zu warm: Pause einlegen und dem Körper mit kühlen Arm- und Fußbädern oder kühlenden Lotionen helfen, die Temperatur zu senken. Sport oder schwere körperliche Aktivitäten sollten unbedingt in den kühleren Morgen oder den Abend verlegt werden. Wer körperlich am Tag und zudem in der Sonne arbeiten muss, sollte eine leichte Kopfbedeckung nicht vergessen, viel trinken und regelmäßig Pausen im Schatten einlegen. Zudem sind Sonnencremes mit ausreichend hohem Lichtschutzfaktor wichtig.

Hilft Salat statt Bratwurst?

Viel trinken ist das A und O: jede Stunde ein Glas Wasser, und zwar nicht eiskalt. Wasser mit und ohne Kohlensäure ist ideal. Ebenfalls gut und gesund sind ungezuckerte (Kräuter-)Tees. Lebensmittel, die an sich einen hohen Wassergehalt haben, sind gut geeignet: Dazu zählen Obst, Gemüse (Rohkost) und Salate, salopp gesagt lieber ein großes Stück Wassermelone als einen Schokoriegel oder Kuchen. Unbedingt meiden: „Energiefresser“ wie deftiges und fettiges Essen, Beispiel Bratwurst.