Bei Geschwindigkeitskontrollen hat die Polizei gestern 17 Verstöße festgestellt. Auf der K 1 bei Neustadt-Speyerdorf in Höhe der Einmündung K 8 wurden laut Polizei im Zeitraum von 9.25 Uhr bis 10.40 Uhr insgesamt 129 Fahrzeuge gemessen und drei Geschwindigkeitsverstöße festgestellt. Auf der L 516 bei Neustadt-Königsbach in Höhe der Einmündung K 21 wurden zehn Verstöße bei 67 Fahrzeugen gemessen und in der Wiesenstraße in Lambrecht vier Überschreitungen bei 31 Fahrzeugen.