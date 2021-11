Die Stadt Neustadt wird beim Land beantragen, dass sie selbst die Geschwindigkeit des fließenden Verkehrs überwacht, also „blitzt“. Dem hat der Stadtrat bei vier Enthaltungen aus den Reihen von CDU und FDP zugestimmt. Was Ende 2015 mit einem Antrag von SPD und FWG seinen Anfang nahm, kann damit voraussichtlich ab Mitte 2022 umgesetzt werden.

Jenseits des „Blitzens“ soll aber auch verstärkt auf die Messtafeln (Smileys) und auf bauliche Maßnahmen gesetzt werden. Die Mischung macht’s, war sich der Stadtrat einig. Baudezernent Bernhard Adams versprach dabei, dass alles umgesetzt werde, was Ende 2020 beschlossen worden sei. Die Verwaltung „ist dran“, doch gehe das nicht immer schnell. Manches scheitere auch am Einspruch des Landesbetriebs Mobilität und an Zufahrten für Rettungsdienste.

Wie mit Speyer und Landau zusammengearbeitet werden kann, wird nun im Detail geprüft. Klar ist aber, dass Neustadt ein eigenes Messgerät anschafft.