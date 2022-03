Die Polizei hat einen 19-jährigen Autofahrer aus Neustadt überführt, der offenbar unter Drogeneinfluss mit seinem Auto ein anderes Fahrzeug beschädigt hatte. Aber nicht nur an der Unfallstelle selbst hinterließ er Spuren.

Am Freitagmorgen meldete ein Anwohner der Waldstraße der Polizei, dass sein geparktes Auto beschädigt worden sei. Vor Ort fanden die Polizisten Fahrzeugteile eines weiteren Autos vor, darunter Glas eines Blinkers. Anhand dieses Glases konnte der Fahrzeugtyp des Verursacherfahrzeugs bestimmt werden. Zeitgleich teilte ein Zeuge der Polizei mit, dass er ein stark beschädigtes Fahrzeug auf dem Parkplatzes eines Neustadter Supermarkts vorgefunden habe. Nach Abgleich der Schadensbilder konnte das Auto zweifelsfrei als das unfallverursachende Fahrzeug identifiziert werden, so die Polizei.

Führerschein einkassiert

Darüber hinaus fanden die Ermittler einen Flurschaden auf einem Kreisel an der B39 vor. Auch dieser Schaden konnte dem Auto auf dem Supermarkt-Parkplatz zugeordnet werden. Im Fahrzeug selbst fanden die Beamten Hinweise auf den Fahrzeugführer. Diesen trafen sie dann letztlich zu Hause an. Da der 19-Jährige aus Neustadt unter Betäubungsmitteleinfluss zu stehen schien, ließen die Polizisten ihn einen Drogenvortest machen – der reagierte positiv auf THC, weshalb dem jungen Mann in der Dienststelle eine Blutprobe entnommen wurde. Sein Führerschein musste er abgeben.

Der Neustadter muss sich nun in einem Strafverfahren wegen Gefährdung des Straßenverkehrs, unerlaubten Entfernens vom Unfallort sowie wegen des Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz verantworten. Zudem wird die zuständige Führerscheinstelle informiert.