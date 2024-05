Der stärkste Sonnensturm seit mehr als 20 Jahren hat am Wochenende für Polarlichter am Himmel über Neustadt gesorgt.

In der Nacht von Freitag auf Samstag waren die von der Sonne ins All geschleuderten Plasmawolken laut US-amerikanischer Wetterbehörde NOAA kurz vor 1 Uhr auf das Magnetfeld der Erde getroffen und es dabei verformt. Geladene Teilchen drangen so in die Erdatmosphäre ein und brachten Gasteilchen zum Leuchten.

Das Phänomen war auch in der Nacht auf Sonntag zu sehen, wenn auch nicht immer für das menschliche Auge. Aber einige Fotografen haben es mit einem Stativ und über eine lange Belichtung sowie die Einstellung der Lichtempfindlichkeit des Sensors (ISO-Wert) geschafft, das rosa-grüne Leuchten einzufangen.

Hier einige Aufnahmen von RHEINPFALZ-Lesern: