Weil ein 32 Jahre alter Autofahrer am Mittwochabend auf der A65 mit seinem Handy beschäftigt war und nicht auf den Verkehr achtete, hat er einen schweren Unfall verursacht. Nach Angaben der Polizei fuhr der abgelenkte 32-Jährige mit seinem Wagen an der Anschlussstelle Neustadt-Süd mit Tempo 140 auf ein vor ihm fahrendes Auto auf. Durch den Zusammenstoß kam dieses Auto mit seiner 49-jährigen Fahrerin ins Schleudern und überschlug sich. Beide Autofahrer kamen mit leichten Verletzungen ins Krankenhaus. Die Fahrzeuge waren so stark beschädigt, dass sie abgeschleppt werden mussten. Der Unfall hatte zudem noch ein Nachspiel: Denn ein 78-jähriger Autofahrer wollte ausweichen und den Fahrstreifen wechseln und übersah einen dort fahrenden Wagen einer 57-Jährigen. Beim Zusammenstoß wurden auch diese beiden Autos beschädigt. Den Gesamtschaden beziffert de Polizei auf 30.000 Euro. Wegen ausgelaufener Betriebsstoffe musste ein Spezialfirma die Fahrbahn reinigen. Während der Unfallaufnahme, Fahrzeugbergung und Fahrbahnreinigung war die A65 in Richtung Landau voll gesperrt. Bis 21 Uhr kam es deshalb zu Verkehrsbehinderung. Den Unfall nutzt die Polizei für einen dringenden Appell: „Am Steuer können bereits kurze Momente der Ablenkung lebensgefährlich sein. Deshalb: Hände weg vom Handy während der Fahrt.“