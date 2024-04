Museumsdepots sind wie Eisberge. Nur ein geringer Bruchteil der Bestände wird im Museum ausgestellt. Doch auch was nicht dauerhaft der Öffentlichkeit präsentiert wird, ist oft von unschätzbarem historischem und kulturellem Wert. Das Stadtmuseum Neustadt zeigt solche „verborgenen Schätze aus dem Museumsdepot“ von nun an in wechselnde Ausstellung im Kleinformat – jeweils für eine Dauer von sechs Monaten. Schauplatz sind zwei Vitrinen im Foyer im Hochparterre der Villa Böhm.

„Memorabilien – ewige Erinnerungen“ lautet der Titel der ersten Präsentation. Vorgestellt werden historische Andenken, die Neustadter Bürgerinnen und Bürgern zur Erinnerung an ein besonderes Lebensereignis oder an nahestehende Personen dienten. Dazu zählt beispielsweise ein Brautkranz, der liebevoll im Bilderrahmen drapiert, zum Andenken an die Hochzeit im Wohnzimmer hing. Eine Besonderheit unter den Erinnerungsstücken sind Bilder, bei denen menschliches Haar verarbeitet wurde. Diese Art von Memorialschmuck kam im 19. Jahrhundert in Mode. Die filigranen Drahtgebilde in Form von Blumenkränzchen oder Sträußchen sollten als Wandbild die Erinnerung an lebende oder verstorbene Menschen wachhalten.

Das Stadtmuseum besitzt fünf dieser außergewöhnlichen Bilder. Jedes von ihnen erzählt seine eigene Geschichte, wie etwa ein kleines Blumengebinde aus blondem Haar im Goldrahmen, das von einem Fräulein Krapp aus Neustadt stammt. Sie verschenkte dieses persönliche Souvenir wohl als Liebesgabe.

Haarsträhnen finden sich als inniges Freundschaftszeichen auch in einigen Poesiealben aus dem Bestand des Stadtmuseums. So schmückte zum Beispiel eine Auguste aus der vierten Klasse 1859 den Eintrag im Poesiealbum ihrer Schulfreundin mit einem kleinen Haarzöpfchen. Obwohl inzwischen mehr als 100 Jahre vergangen sind, faszinieren diese persönlichen Erinnerungsstücke auch heute noch, da sich in jedem ein Teil einer Lebensgeschichte widerspiegelt. Zu sehen sind sie zu den normalen Öffnungszeiten des Museums.