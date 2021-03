Dieser Tage beim Aufräumen im Büro: Plötzlich hält man ein schlankes, hellblaues Druckwerk aus längst vergangenen Tagen in der Hand – das Programm des Kulturvereins Wespennest vom ersten Halbjahr 2011. Zehn Jahre ist das her, und der Blick auf den prall gefüllten Terminkalender mit Konzerten an jedem Wochenende zwischen Mitte Januar und Ende April stürzt einen unversehens in die Depression. Sogar eine Pfalz-Premiere des Kabarettisten Armin Töpel war im Angebot. Und rechnet man auch noch die Lesungen des Literarischen Forums und das Weinfest auf der Haardt dazu, kommt man auf schlappe 25 Termine!

Dieses Jahr dagegen: Schnief! Geplant war eh schon viel weniger, und auch das ist inzwischen fast alles abgesagt. Ein Konzert Ende April könnte vielleicht doch noch stattfinden. Mal schauen, ob die Mutanten mitspielen! Da bleibt einem eigentlich nur noch eines zu wünschen: Bleiben Sie gesund! Und zwar auch seelisch!