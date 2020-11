Rund 1800 Kinder haben die Neustadter Blaulicht-Organisationen, also Feuerwehr, Polizei, Technisches Hilfswerk und Deutsches Rotes Kreuz, am Mittwochabend mit Martinsbrezeln beschenkt. Die Backwaren gab es für alle, die sich zur Aktion angemeldet, eine Laterne gebastelt und sich damit vor das Haus gestellt hatten. Initiiert hat die Aktion André Luipold, Zugführer der Feuerwehr Lachen-Speyerdorf – als Ersatz für die ausgefallenen Martinsumzüge. Auch Julius Laufer aus Hambach freute sich über die kleine Aufmerksamkeit, die er am Mittwochabend von zwei Feuerwehrleuten überreicht bekam. Er hatte mit einer Frosch-Laterne an der Straße gewartet.