Das Jugend- und Kulturhaus Blaubär hat die kurze Ferienauszeit beendet und ist wieder zurück. Seit Anfang Januar läuft der Café-Betrieb, und der Mini-Club lädt wie gewohnt zum Werken, Basteln, Spielen und Kochen ein. Die Programmhefte für das zweite Halbjahr sind laut Gemeindeverwaltung frisch gedruckt und werden nun an den Haßlocher Grundschulen verteilt. Zudem liegen sie an vielen öffentlichen Stellen aus.

Wichtiger Termin für alle jungen Fasnachter: Für Neun- bis 13-Jährige steigt am 15. Februar um 15.30 Uhr eine Party, einen Tag später sollen die Sechs- bis Elfjährigen ab 15 Uhr auf ihre Kosten kommen. Verkleidung ist natürlich gern gesehen. Wichtig in Sachen Mini-Club am Donnerstag: Dort gilt weiter, dass Eltern ihre Kinder am Montag davor anmelden sollen per E-Mail an anmeldung-blaubaer@hassloch.de.