Die Konzertpause im Haßlocher Jugend- und Kulturhaus Blaubär ist vorbei, teilt die Gemeinde mit. Zum Tanz in den Mai kommt am 30. April die Landauer Coverband „Only Plan“ in den Blaubär und lädt zum Feiern ein. Die siebenköpfige Truppe geht auf eine Zeitreise in die Musikgeschichte der vergangenen 40 Jahre. Das Repertoire der Coverband ist vielseitig und erstreckt sich von rockigen Klassikern über Feierhymnen bis hin zu gefühlvollen Pop-Songs. Ob Deutsch oder Englisch, Frontmann oder Frontfrau, laut oder leise – „Only Plan“ interpretiert allseits bekannte Hits. Los geht es um 19 Uhr. Karten gibt es für 6 Euro an der Abendkasse. Bereits eine Woche später steht ein weiteres Konzert auf dem Blaubär-Programm. Das Haßlocher Musikprojekt „Kurzschluss“ stellt am 7. Mai ihr neues Album „Zirkus Kurzschluss“ vor. Das Projekt „Kurzschluss“ und das Jugend- und Kulturhaus Blaubär Blaubär verbindet eine lange Tradition. Seit über 30 Jahren spielt die Band regelmäßig im Jugendzentrum des Großdorfs. Jetzt kehren die Musiker von „Kurzschluss“ nach fast fünfjähriger Pause wieder an den Ort zurück, wo sie im Jahr 1991 ihr erstes Konzert gegeben haben. Das aktuelle Album „Zirkus Kurzschluss“ wurde bereits am 8. Mai 2020 veröffentlicht. Pandemiebedingt präsentiert die Formation das Release-Konzert fast auf den Tag genau zwei Jahre später im Blaubär. Kurzschluss spielt ausschließlich eigene Stücke: unterhaltsamer und abwechslungsreicher „Locker Rock“, der gleichermaßen Kopf, Herz und Bauch ansprechen will. Beginn des Konzerts ist um 20 Uhr. Karten gibt es für 6 Euro an der Abendkasse.