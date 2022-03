Die Neustadter Umweltdezernentin Waltraud Blarr (Grüne) ist neue Vorsitzende der Kommunen für biologische Vielfalt. Dem Bündnis gehören aktuell 326 Städte, Gemeinden und Landkreise mit zusammen 27 Millionen Einwohnern an. Gemeinsam setzen sie sich für die biologische Vielfalt ein. Die 60-Jährige ist seit 2019 im Vorstand des Bündnisses tätig. Die Neuwahl war erforderlich, da der bisherige Vorsitzende, Gerold Rechle (Oberbürgermeister von Laupheim) im Dezember verstarb. Blarr sieht die Aufgabe als sehr wichtig an: „Alle Studien belegen, dass Grün in unserem unmittelbaren Lebensumfeld die Lebensqualität und damit unser Wohlbefinden erhöht. Wenn wir dieses Grün zudem naturnah gestalten, profitieren davon zahlreiche Tier- und Pflanzenarten. Unser Beitrag zum Erhalt der Artenvielfalt ist somit eine Win-Win-Situation für alle Beteiligten.“ Das Bündnis wird in diesem Jahr zehn Jahre alt. Es wächst stetig. Alleine im Vorjahr sind 51 neue Städte, Gemeinden und Landkreise hinzu gekommen. Weitere Informationen über das Bündnis und seine Arbeit unter www.kommbio.de.