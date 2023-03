Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Spaziergänger bewunderten am Samstag die blühenden Mandelbäume rund um Gimmeldingen. Ausschankstellen sind vor Feststart in der Gemarkung aber nicht erlaubt, im Ort gab es nur wenige Einkehrmöglichkeiten.

Manche Fotomodelle werden wohl nicht so oft fotografiert, wie die beiden großen Mandelbäume am Beginn des Mandel-Lehrpfads in der Meerspinnstraße. Sie sind voll erblüht, wie