Ja, es sind seltsame Zeiten, in denen wir leben. Müßig aufzuzählen, was uns in Atem hält. Doch abgesehen davon, sind wir auch umgeben von schönen Dingen, erleben wertvolle Momente mit Freunden und Familie.

Und an grauen Novembertagen, die durchaus einen mystischen Zauber verströmen können, ist es erlaubt, die Augen zu schließen und zu träumen. So wie die Figur eines Kindes in der Probstgasse in Haardt. Die Kraft der Gedanken lässt scheinbar aus dem grauen Steinkopf ein feines, aber kraftvolles Pflanzengespinst wachsen.

Es ist einen Versuch wert, dem Beispiel zu folgen, indem man die Gedanken aus der Negativspirale holt und in den Himmel richtet. So macht man seine persönliche Welt zumindest kurzfristig zu einem besseren Ort. Wer sich seine Gegenwart und Zukunft bunt malen kann, der kann sie auch leben. Daraus kann im besten Sinne eine blühende Fantasie werden.