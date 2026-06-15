Eine bewegende Geschichte von Freundschaft, Menschlichkeit und Toleranz erlebten die Zuschauer am Samstag in der Klosterruine Limburg über Bad Dürkheim.

Mit „Monsieur Ibrahim und die Blumen des Koran“ zeigt das Theater an der Weinstraße (TadW) in diesem Jahr beim Sommertheater ein Solo-Stück mit Tobias Brohammer.

Sie sind nicht nur einfach getrocknete Pflanzen, sondern lebensbejahende Botschaften: Aufbewahrte Blumen im Koran von Monsieur Ibrahim geben dem Stück seinen Titel und bilden zugleich ein leises, aber prägendes Motiv. Wenn Darsteller Tobias Brohammer die unterschiedlichen Rollen im 1999 uraufgeführten Theaterstück von Éric-Emmanuel Schmitt verkörpert, schweben diese Botschaften wie Blütenstaub über der Bühne.

Atmosphärisch dicht beginnt das Stück auf der Limburg-Bühne. In der großen, offenen Umgebung des einstigen Kirchenschiffs, wo derzeit Sanierungsarbeiten laufen, bleibt die Inszenierung nah und fokussiert. Mit dem Einbruch der Nacht über den alten Sandsteinmauern taucht das Publikum in die Lebenswelt eines unscheinbaren Pariser Viertels ein.

Einfaches Ladenmobiliar bildet den Bühnenrahmen. Hier entfaltet sich die ungewöhnliche Freundschaft zwischen dem jüdischen Jungen Moses, Momo genannt, und dem muslimischen Ladenbesitzer Monsieur Ibrahim. Ihre Verbundenheit reicht über tiefe Gräben von Religion und Herkunft hinweg. Das Stück ist aktueller denn je, besitzen seine Themen doch neue, erschreckende Brisanz.

Durch die enge räumliche Anordnung von Bühne und dreiseitig umschließenden Zuschauertribünen erlebt das Publikum die Geschichte hautnah. Maßgeblich getragen wird die unmittelbare Wirkung indes von der schauspielerischen Leistung. Eine große Bandbreite von Gefühlen demonstriert Brohammer zwischen der leidvollen Einsamkeit des jugendlichen Momo und der lebensklugen Freundlichkeit Ibrahims. Mehr noch: Mit nuanciertem, einfühlsamem Spiel vermittelt der wandlungsfähige Darsteller auch für jene Charaktere Verständnis, deren Verhalten man als Zuschauer zunächst schwer nachvollziehen kann.

Da sind die Eltern von Moses: Den Vater zeigt Tobias Brohammer lieblos und gleichgültig und macht die emotionale Dürre spürbar, in der Momo aufwächst. Später beleuchtet er den Vater jedoch durch dessen eigene tragische Lebensgeschichte. Auch in die Rolle der Mutter schlüpft Brohammer, von der man zunächst nur erfährt, dass sie ihren Sohn früh verlassen hat. Doch auch hier gibt es nicht Schwarz oder Weiß, sondern schattierte Gefühlslagen und Konflikte.

Lebhafte Dialoge wechseln mit rückblickendem Erzählen – eine besondere Stärke der Inszenierung, bei der Johanna Regenauer Regie führt. Zum Einsatz kommt wirkungsvolle Beleuchtung: Sie taucht das Geschehen je nach Stimmung in warme Farben oder kühle Blautöne.

Überzeugend zeigt Brohammer Momos weitere Entwicklung. Man erlebt, wie er zunächst bezweifelt, dass Liebe, Glück und Geborgenheit auch ihm zustehen. Gut gelingt dem Schauspieler dabei die Gegenüberstellung, indem er andererseits die Ruhe und Güte Monsieur Ibrahims ausstrahlt. In diesem klugen Mann findet Momo, was ihm lange gefehlt hat: Aufmerksamkeit, Verständnis und väterliche Fürsorge. Besonders bewegend – sichtlich auch für Brohammer selbst – ist die Szene, als die gemeinsame Zeit unerwartet endet und Momo seinen väterlichen Freund durch einen Autounfall verliert. Neben Geld und Laden hinterlässt Ibrahim ihm als Vermächtnis seine offene und tolerante Lebenshaltung.

Am Ende begreift der Zuschauer: Er hat das Stück aus der Perspektive eines erwachsenen Mannes gesehen, der zurück auf seine Jugend blickt. In ihm lebt Ibrahims Fähigkeit weiter, das Leben mit Freude anzunehmen. Das Publikum belohnt die intensive Darbietung mit lang anhaltendem Applaus und begeisterten Zurufen.

Termine

Weitere Aufführungen in der Klosterruine Limburg am 19. Juni, 3. und 4. Juli, jeweils um 20.30 Uhr. Karten unter www.tadw.de und bei allen Reservix-Vorverkaufsstellen.

