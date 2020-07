Unter dem Motto „Corona durchkreuzen – querblech durch die Pfalz“ will der Landesverband der evangelischen Posaunenchöre unter der Leitung von Landesposaunenwart Christian Syperek vom 25. Juli bis zum 23. August Auftritte von Bläsergruppen in verschiedenen größeren Städten der Pfalz veranstalten. An jeweils zwei Orten soll in diesen Städten für etwa 30 Minuten gespielt werden, und zwar an einem Pflege- oder Seniorenheim und auf einem öffentlichen Platz in der Innenstadt. Mit dem Projekt sollen Menschen eine Freude bereitet werden, darüber hinaus sollen Bläser aus der jeweiligen Region dazu animiert werden, wieder gemeinsam aktiv zu werden und in Kontakt zu bleiben. Bei der Aktion sollen zudem Spenden für die Corona-Nothilfen der Diakonie Pfalz eingesammelt werden. Auftakt ist am Samstag in Neustadt. Geplant ist, um 11 Uhr im Garten des Caritas-Altenzentrums St. Ulrich in der Konrad-Adenauer-Straße 49 und um 12.15 Uhr vor dem Eingang der Stiftskirche aufzutreten.