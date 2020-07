Marktbesucher, Passanten und Anwohner hörten sie am Samstagmittag in der Neustadter Innenstadt schon von Weitem vom Stiftskirchenturm und vom Marktplatz tönen: mehrere Bläser evangelischer Posaunenchöre. Die Musikanten ziehen zurzeit durch die Pfalz und die Saarpfalz, um den Menschen auf öffentlichen Plätzen sowie vor Senioren- und Pflegeheimen mit ihrer Musik eine Freude zu bereiten. Kirchenlieder, klassische und poppige Stücke gaben sie zum Besten, getreu dem Motto: „Corona durchkreuzen – querblech durch die Pfalz“. Fünf Musiker spielten auf dem Stiftskirchenturm, die anderen vor dem Eingang des Gotteshauses.

Freude bereiten sie im doppelten Sinn, denn bei den Auftritten sammeln die Bläser Spenden für den Corona-Notfonds der Diakonie Pfalz. „Mit der Aktion wollen wir vor allem auch älteren, kranken und einsamen Menschen eine Freude machen und zugleich zeigen, dass Musik verbindet und wir auch unter Corona-Bedingungen gemeinsam aktiv sein können“, erklärt der Initiator der Aktion, Landesposaunenwart Christian Syperek. 14 Bläser aus bis zu sechs Posaunenchören begleiteten die Aktion, so Syperek.

Weitere Termine

Und wer das Ständchen verpasst hat: Die Bläser sind noch an vielen weiteren Tagen in der Pfalz unterwegs. Die jeweils halbstündigen Blechbläserkonzerte finden vom 25. Juli bis zum 23. August jeweils samstags und sonntags zwischen 11 und 12.15 Uhr statt. Die Spendenübergabe ist beim Abschlusskonzert am 23. August um 12.15 Uhr auf dem Domplatz in Speyer.

Info