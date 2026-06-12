Haßloch. Zum Benefizkonzert von SeniorBrass lädt der Förderverein Pro Pauluskirche für Donnerstag, 25. Juni, 19 Uhr, in die Pauluskirche in Haßloch ein.

Die etwa 25 Mitglieder des Seniorenbläserensembles aus der Evangelischen Kirche der Pfalz und dem Elsass spielen bei dem Konzert vor allem geistliche Werke, aber auch Spirituals, Chansons sowie Filmmelodien, wie der Förderverein Pro Pauluskirche mitteilt. Bei gutem Wetter ist eine Serenade mit abwechslungsreichem Programm im Freien vorgesehen.

Geleitet wird das Ensemble von Traugott Baur, ehemaliger Landesposaunenwart der Evangelischen Kirche der Pfalz. Die Musiker bringen langjährige Erfahrung aus ihren jeweiligen Posaunenchören mit, heißt es in der Ankündigung. Die Moderation übernimmt Armin Jung, Dekan im Ruhestand. Ziel der Veranstaltung ist die Unterstützung der Erhaltung der Pauluskirche. Der Eintritt ist frei, Spenden sind willkommen.