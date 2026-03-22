Das Kopf-an-Kopf-Rennen im Wahlkreis Landau gewinnt Florian Maier (SPD) vor Claudia Braun (CDU). Siegerin aber ist die AfD.

An den Wählern im Wahlkreis 50 Landau hat es nicht gelegen, dass Alexander Schweitzer sein Amt verloren hat. Das Ergebnis spiegelt fast die Landesebene wider, nur in umgekehrter Reihenfolge. Mit 30,4 Prozent bleibt der Wahlkreis fest in SPD-Hand, die CDU kommt auf 26,9 Prozent.

Die bittere Erkenntnis dieses Wahltages: Siegerin ist die AfD. Im Wahlkreis Landau hat sie ihr Ergebnis verdoppelt. Das gilt auch für die Erststimmen: No-Name-Direktkandidat Wolfgang Payarolla verweist sogar die routinierte Grüne Lea Heidbreder auf die Plätze, auch wenn er nicht im Landtag sitzen wird. Sie geht in die Opposition und hat bereits der CDU den Kampf angesagt, wenn diese das Klimaschutzgesetz abschaffen möchte.

Erststimmen-Primus und damit der Direktkandidat für Mainz ist wieder Florian Maier (SPD). Der 40-jährige Dammheimer hat aus dem Gesellenstück der Wahl 2021, als er aus dem Stand heraus das Direktmandat gewann, nun ein Meisterstück gemacht. Sein Einsatz im Wahlkreis hat sich gelohnt.

Auch Claudia Braun (CDU) kann sich feiern lassen. Die 41-jährige Edesheimerin hätte es fast geschafft, Maier zu schlagen. Es fehlten nur 425 Stimmen. Kommunalpolitisch unerfahren, profitiert sie vom Aufwind der Partei im Land. Ob es die Newcomerin dank Landesliste nach Mainz schafft, war bis Redaktionsschluss ungewiss.