Wie Neustadt der Partnerstadt Quanzhou zum Welterbe-Titel gratuliert hat.

Höflichkeit wird ja ganz unterschiedlich bewertet. Da gibt es zum Beispiel den Spruch „Gratulation ist die Höflichkeit des Neides“. Oder auch „Gute Manieren bestehen aus lauter kleinen Opfern“. Im jüngsten Neustadter Fall, bei dem es diese Woche um Höflichkeit ging, hat das eine gar keine und das andere eine durchaus große Rolle gespielt.

Erinnern wir uns: Viele Tage hatte das Unesco-Welterbekomitee im Juli im chinesischen Fuzhou getagt. Dabei musste über weitere Stätten entschieden werden, die auf die Welterbeliste kommen. 34 Stätten auf vier Kontinenten erhielten den Zuschlag. Dazu zählte Neustadts chinesische Partnerstadt Quanzhou mit ihrem historischen Hafen, aber auch die jüdischen SchUM-Stätten in Worms, Mainz und Speyer wurden aufgenommen. Insofern besteht kein Grund, auf die chinesischen Freunde neidisch zu sein.

Marco Polo war auch da

Der Markt- und Handelsplatz der Song-Yuan-Dynastie (10. bis 14. Jahrhundert) in Quanzhou ist ein gewichtiges touristisches Pfund für die Hafenstadt. Natürlich war damals auch der venezianische Seereisende Marco Polo zu Gast. Keine Frage, dass die Neustadter zu diesem Erfolg gratulieren wollten. Schließlich ist die Konkurrenz unter Welterbe-Bewerbern groß, die Liste lang.

Und hier kommt dann die Höflichkeit ins Spiel. Die leichteste Spielart wäre gewesen, einen Brief zu schreiben, diesen von einem China-Experten übersetzen zu lassen und ab damit. Das wäre aber nicht wirklich nett gewesen. Zumal sich etliche Menschen aus Quanzhou und Neustadt persönlich kennen, gegenseitigen Besuchen und Schüleraustausch seit 1995 sei Dank.

Ostasieninstitut hilft

Also wurde Dai Yi, Lehrer für Chinesisch am Ostasieninstitut in Ludwigshafen, eingespannt. Denn gratuliert werden sollte mit einer Videobotschaft, wozu sich Bürgermeister Stefan Ulrich und Vertreter des Freundeskreises Quanzhou auf dem Marktplatz versammelten. Die passende Kulisse war damit gegeben, Wasserrauschen im Königsbrunnen inklusive. Jetzt ging es nur noch um einen gemeinsam auf Chinesisch gesprochenen Satz. Wozu Dai Yi Übersetzer und „Chorleiter“ in einem war.

„Es lebe die Freundschaft zwischen Neustadt an der Weinstraße und Quanzhou“, sollte die Gruppe sagen. In lateinischen Buchstaben: „Nuo4 Shi4 He2 Quan2 Zhou1 De You3 Yi4 Wan4 Sui4!“ Wer jetzt denkt, die Ziffern müssten ebenfalls ausgesprochen werden, liegt völlig falsch. 1 bis 4 gibt die richtige Betonung an. Wie gesagt: Gute Manieren bedeuten lauter kleine Opfer – schließlich ist es angesichts dieser hohen Hürde schnell passiert, dass man sich im Ton vergreift. Nuo und Shi stehen übrigens für Neustadt.

Zur Sicherheit Banner

Ob die Botschaft so für die chinesischen Ohren geklungen hat, wie sie gemeint war? Wir gehen an dieser Stelle ganz fest davon aus. Und selbst wenn der Ton nicht ganz richtig getroffen wurde: Die Geste zählt. Das denken sich umgekehrt nämlich auch die Freunde aus Quanzhou, wenn sie beispielsweise zum Neujahrsempfang alles Gute fürs nächste Jahr wünschen. Auf Deutsch. Zur Sicherheit aber wird hier wie dort immer noch ein Banner zum Mitlesen hochgehalten. In der jeweils anderen Landessprache, versteht sich.

Wer es nun endgültig wissen will: Das Video ist auf dem Youtube-Kanal von Neustadt im Internet zu sehen – und zu hören.