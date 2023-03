Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Die Winterpause im Bistro C 1 in Lambrecht ist vorbei. Inhaberin Cosmina Cvoro startet mit ihrem Open-Air-Bistro am Ortseingang mit einigen Neuheiten in die neue Saison.

„Man darf nie stehen bleiben“, sagt die gebürtige Rumänin, die vor einigen Jahren aus der Südpfalz nach Lambrecht gezogen ist. Das Areal für die Gäste wurde in Richtung Straße