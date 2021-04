Im Zuständigkeitsbereich des Gesundheitsamts Bad Dürkheim sind seit Montag 23 neue Corona-Fälle hinzugekommen. 17 wurden im Landkreis Bad Dürkheim gemeldet, sechs in Neustadt. Damit sind aktuell 299 beziehungsweise 147 akute Infektionen mit Covid-19 bekannt. Bei zwölf Fällen handelt es sich um Infektionen mit der britischen Variante des Coronavirus: Im Kreis sind neun weitere Menschen davon betroffen, in der Stadt drei. Die Anzahl dieser Mutationsfälle erhöht sich damit im Kreis auf 244 und auf 104 in Neustadt.

18 weitere Coronafälle hat das für den Landkreis Südliche Weinstraße und die Stadt Landau zuständige Gesundheitsamt seit Montag gemeldet. Darunter ist auch ein Soldat der Bundeswehr, der vorübergehend in der Kreisverwaltung eingesetzt war.