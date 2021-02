3000 Menschen wurden bislang in Neustadt geimpft. Darüber hat Oberbürgermeister Marc Weigel am Dienstag im Stadtrat informiert. 1526-mal wurde im Impfzentrum zum ersten Mal die Spritze gesetzt, 760-mal gab es auch die Zweitimpfung. Die für die Alten- und Pflegeheime vom Land eingesetzten mobilen Impfteams waren mittlerweile auch in allen Einrichtungen in Neustadt. Als erstes „durchgeimpft“ ist jetzt das Haus Florian der Römerresidenzen mit 124 Bewohnern. Zweittermine in der nächsten Woche stehen im Seniorenheim Haardtblick, im Paul-Gerhardt-Haus und im Rotkreuzstift an. Für das GDA Wohnstift und das Caritas-Seniorenzentrum St. Ulrich aber gebe es bislang keinen Termin für die Zweitimpfung. Weigel rechnet damit, dass Neustadt in den nächsten beiden Wochen jeweils 675 Impfdosen vom Land zugeteilt werden.