4500 Neustadter haben bis vergangenen Dienstag das Corona-Bürgertelefon der Stadtverwaltung genutzt. In der heißen Phase halfen dort fünf städtische Mitarbeiter und eine Ärztin weiter. Über diese und andere Zahlen der Corona-Krise in Neustadt hat Oberbürgermeister Marc Weigel am Dienstag den Stadtrat informiert. So wurden beispielsweise bislang 1681 Rachenabstriche im Testcenter in der Speyerdorfer Straße gezählt. 1065 waren es ab der Eröffnung im März, 541 im April und 225 im Mai; geöffnet ist es für Neustadter sowie Menschen aus dem Südkreis Bad Dürkheim. Das Notkrankenhaus in Lachen-Speyerdorf geht ab 1. Juli in eine reduzierte Betriebsbereitschaft (unter anderem 130 statt 250 Betten) mit niedrigeren Kosten. Kalkuliert wird mit 11.000 Euro im Monat, an denen sich der Kreis mit 45 Prozent beteiligt. Die Corona-Fallzahlen blieben bis Mittwochmittag unverändert: 324 im Kreis Bad Dürkheim und 106 in Neustadt. Das galt auch für den Kreis Südliche Weinstraße mit 151.