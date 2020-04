Wegen der Corona-Krise hatte der Hauptausschuss in seiner jüngsten Sitzung verschiedenen Maßnahmen zugestimmt, um besonders betroffene Unternehmen eine finanzielle Atempause zu verschaffen. Dazu gehört auch, dass die Gewerbesteuer für die Dauer von sechs Monaten zinsfrei gestundet wird. Einen Antrag darauf haben bislang 102 Gewerbetreibende gestellt, wie die Stadtkämmerei am Donnerstag auf Nachfrage mitteilte. Außerdem fällt derzeit kein Tourismusbeitrag an: Die Stadtpolitik hatte festgelegt, dass die dazu vorhandene Satzung zunächst einmal für ein halbes Jahr außer Kraft gesetzt wird. Die dritte Hilfe betrifft Sondernutzungsgebühren. Diese fallen zum Beispiel dann an, wenn Handel und Gaststätten etwas auf einer öffentlichen Fläche aufstellen wollen, wie Außenbestuhlung in der Gastronomie. Auf diese Gebühren verzichtet die Stadt für die Zeit der Schließung sowie für ein weiteres halbes Jahr darüber hinaus. Unter anderem Gaststätten, Hotels und private Ferienwohnungen, aber auch Friseure dürfen nach wie vor nicht öffnen.