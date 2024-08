Über Freud und Leid im Urlaub an der Adria.

Ach, Italien. Das Sehnsuchtsland der Deutschen seit Goethe. Unser Sehnsuchtsland in jenen Jahren, als der Teutonengrill noch an der Adria stand und nicht auf Malle. Wer es damals, in den 1970er-Jahren, schaffte