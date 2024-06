Auch wenn die Temperaturen aktuell noch nicht sommerlich sind, der Neustadter Eigenbetrieb Stadtentsorgung (ESN) stellt bei der Biotonne auf den Sommermodus um. Das heißt, ab 11. Juni werden die Biotonnen im Stadtgebiet wöchentlich geleert. Nach Angaben des ESN werden sechs zusätzliche Leerungen angeboten, sodass jede Biotonne über zwölf Wochen wöchentlich geleert werde. Die Umstellung hat dem ESN zufolge diesen Hintergrund: „Durch die erhöhte Leerungsfrequenz in der heißen Jahreszeit soll die Bildung von Gerüchen beziehungsweise Maden verhindert werden.“ Laut ESN sollten bei der Nutzung der Biotonne folgende Tipps beachtet werden: Bioabfälle sollten in Zeitungspapier eingepackt und so in die Tonne gegeben werden. Dies verhindere die Verschmutzung der Tonne, und Fliegen werden vom Bioabfall ferngehalten. Das Papier kann zudem die Feuchtigkeit binden. Alternativ können Kompostbeutel aus Papier verwendet werden. Beutel aus Kunststoff, auch aus biologisch-abbaubarem Kunststoff wie Ecovio, sind nicht erlaubt. Die Biotonne sollte stets geschlossen sein. Wenn möglich, sollte die Tonne an einem schattigen Platz stehen.