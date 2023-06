Ab Montag beginnt nach Informationen des Eigenbetriebs Stadtentsorgung Neustadt (ESN) wieder der Zeitraum, in der die Biotonne wöchentlich geleert wird. Es werden sechs zusätzliche Leerungen angeboten, sodass jede Biotonne über zwölf Wochen wöchentlich geleert werden kann, so der ESN. „Durch die erhöhte Leerungsfrequenz in der heißen Jahreszeit soll die Bildung von Gerüchen beziehungsweise Maden verhindert werden“, heißt es in der Mitteilung. Die genauen Abfuhrtermine sind im Abfallkalender zu finden.

Maden entstehen dem ESN zufolge, wenn Fliegen ihre Eier in Bioabfälle legen. Nach einigen Tagen schlüpfen daraus Maden. Bei höheren Temperaturen beschleunige sich dieser Vorgang. Um dies zu verhindern sollten bei der Nutzung der Biotonne noch einige Tipps beachtet werden, so der ESN: