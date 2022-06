In den kommenden zwölf Wochen werden die Biotonnen in Neustadt wieder wöchentlich geleert. Über Sommer gibt es also sechs zusätzliche Leerungen. „Durch diese erhöhte Leerungsfrequenz in der heißen Jahreszeit soll die Bildung von Gerüchen beziehungsweise Maden verhindert werden“, teilt der Eigenbetrieb Stadtentsorgung (ESN) mit. Maden entstehen, wenn Fliegen ihre Eier in Bioabfälle legen. Nach einigen Tagen schlüpfen daraus Maden. Bei höheren Temperaturen beschleunigt sich der Vorgang, so der ESN. Er hat weitere Tipps zur Nutzung der Biotonne: Bioabfälle sollten in Zeitungspapier eingepackt und so in die Tonne gegeben werden. Dies verhindert die Verschmutzung der Tonne, und die Fliegen werden vom Bioabfall ferngehalten. Das Papier kann zudem die Feuchtigkeit binden; die Biotonne sollte stets geschlossen sein; die Tonne sollte an einem schattigen Platz stehen; je nach Verschmutzungsgrad sollte die Tonne gelegentlich gereinigt werden. Alle Abfuhrtermine können dem Abfallkalender entnommen werden. Beim Online-Abfallkalender unter www.esn.neustadt.eu kann man sich auch für den Erinnerungsservice anmelden.