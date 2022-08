Ab Montag wird die Biotonne wieder im Zwei-Wochen-Rhythmus geleert. Damit endet der Zeitraum, in dem die Biotonne wöchentlich geleert wird. Darauf weist die Stadtverwaltung hin. Über Sommer werden in Neustadt immer sechs zusätzliche Leerungen der Biotonnen angeboten. Die letzte zusätzliche Leerung findet am Samstag statt. Da es aktuell aber immer noch sehr warm ist, weist der Eigenbetrieb Stadtentsorgung (ESN) auf ein paar Tipps zum Umgang mit der Biotonne hin, um die Bildung von Gerüchen oder Maden zu verhindern. Die Einhaltung der Regeln sei wichtig, da die Tonnen ja nun wieder länger stehen, ehe sie geleert werden. Maden entstehen laut ESN, wenn Fliegen ihre Eier in Bioabfälle legen. Nach einigen Tagen schlüpfen daraus Maden. Dies lässt sich verhindern, indem Bioabfälle in Zeitungspapier eingepackt und erst dann in die Tonne geworfen werden. Das Papier bindet zudem Feuchtigkeit. Außerdem rät der ESN, die Biotonne immer geschlossen zu halten. Hilfreich sei zudem, die Tonne an einen schattigen Platz zu stellen und sie gelegentlich zu reinigen.