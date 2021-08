Biotonne und kein Ende: Die aktuellen Probleme bei der Abfuhr durch die Firma Süd-Müll reißen nicht ab. Einem RHEINPFALZ-Leser aus Mußbach ist am Mittwoch der Kragen geplatzt. In einer E-Mail an den Eigenbetrieb Stadtentsorgung Neustadt (ESN) hat er seinem Ärger Luft gemacht, Fotobeweis inbegriffen.

Zum siebten Mal in diesem Jahr sei die Biotonne verzögert geleert worden, ärgert sich der Mann. Am Dienstag sei dann zusätzlich ein Chaos hinterlassen worden: umgestürzte Tonnen bis auf die Straßenmitte hätten zudem den fließenden Verkehr und Fußgänger gefährdet.

Der ESN arbeitet bereits an dem, was der Mußbacher fordert: einem funktionierenden Service. „Wir sind sehr unzufrieden mit dem Unternehmen“, sagt ESN-Chef Klaus Klein auf Anfrage. Es seien Gespräche geführt, wiederholt sei es auch gerügt worden, aber ganz offensichtlich ohne Erfolg. Derzeit würden weitere Schritte rechtlich geprüft.

Vertrag erst geschlossen

Süd-Müll habe zu wenig Fahrer, bestätigt Klein. Das könne aber nicht das Problem des ESN sein und schon gar nicht zu Lasten der Gebührenzahler gehen. Klein weiß aber auch: Egal, wie die rechtliche Prüfung ausgeht, dem Bürger hilft das erstmal nichts. Der Vertrag mit Süd-Müll wurde erst unlängst nach der üblichen europaweiten Ausschreibung neu geschlossen. Das Unternehmen war der wirtschaftlichste Bieter – vielleicht auch wegen der Entlohnung seiner Fahrer?

Die Firma abzulehnen, dazu habe kein Grund bestanden, so Klein. In den Vorjahren habe es keine Probleme im jetzigen Ausmaß gegeben.