Beim Eigenbetrieb Stadtentsorgung Neustadt (ESN) sind in dieser Woche mehrere Fahrer ausgefallen. Aus diesem Grund gibt es derzeit Probleme und Verzögerungen bei der Leerung der Biotonnen. Wie der ESN am Donnerstagnachmittag mitgeteilt hat, konnten am Donnerstag die Biotonnen in Hambach, Diedesfeld, im Schöntal und in Teilen des Böbigs nicht geleert werden. Der ESN bemühe sich, die Leerung am Freitag „größtenteils nachzuholen“. Man arbeite zudem an einer Lösung, damit bis Samstag alle Tonnen in den betroffenen Biotonnen-Bezirken geleert werden können. Die Tonnen sollen solange stehen bleiben. Bereits Anfang Juni hat der ESN aufgrund der warmen Temperaturen die Biotonnen-Leerung auf einen wöchentlichen Rhythmus umgestellt. Damit soll verhindert werden, dass es beim Bioabfall zu Gerüchen oder Madenbefall kommt. Die ESN-Experten raten den Bürgern außerdem, Biomüll in Zeitungspapier einzuwickeln. Damit werden Fliegen ferngehalten und die Bildung von Feuchtigkeit wird verhindert.