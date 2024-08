Ab nächster Woche werden die Biotonnen generell wieder alle zwei Wochen geleert. Damit endet der Zeitraum, in dem die Biotonnen wöchentlich geleert wurden. Darauf weist der Eigenbetrieb Stadtentsorgung (ESN) hin. Jedes Jahr im Sommer werden sechs zusätzliche Leerungen der Biotonne angeboten, sodass jede Biotonne über zwölf Wochen wöchentlich geleert werden kann. Die letzte zusätzliche Leerung fand am 30. August statt. Alle Abfuhrtermine können dem Abfallkalender entnommen werden. Der ESN weist darauf hin, dass Bioabfall in Zeitungspapier eingepackt und dann in die Tonne geworfen werden soll. Wichtig sei ferner, dass die Tonne stets geschlossen ist, um Fliegen fernzuhalten, und im Schatten steht. Diese Faktoren seien wichtig, um die Bildung von Gerüchen und Maden zu verhindern.