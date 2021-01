Statt die Senkung der Mehrwertsteuer an die Kunden weiterzugeben, hat der Neustadter Biomarkt Abraxas die überschüssigen Einnahmen gesammelt. Insgesamt 13.5000 Euro kamen zusammen, die das Unternehmen nun spendet.

Abraxas-Geschäftsführer Ulrich Schröder sagt: „Wir fanden es nicht sinnvoll, diese in Kleinbeträgen beim jeweiligen Einkauf an die Kunden weiterzugeben. Stattdessen haben wir den Abraxas-Corona-Spendentopf eingerichtet, um damit gezielt Initiativen vor Ort zu unterstützen, die oftmals durch Corona besonders stark beeinträchtigt sind.“ Dabei konnten Kunden mitentscheiden, wer eine finanzielle Hilfe erhalten soll. Dafür hatten die Verantwortlichen Anfang Dezember eine Umfrage gestartet.

Das Frauenhaus darf sich über eine Spende in Höhe von 2700 Euro freuen, die Tagesbegegnungsstätte Lichtblick erhält 2600 Euro, der Kinderschutzbund 2000 Euro. Während sich die Klimaaktion Neustadt und die BUND-Ortsgruppe jeweils 1500 Euro bekommen, dürfen sich der Kulturverein Wespennest über 1400 Euro und die Amnesty International-Ortsgruppe über 600 Euro freuen. Die Stadt Neustadt wurde mit einer Spende in Höhe von 500 Euro für die Einrichtung des Impfzentrums bedacht, 400 Euro gehen an das Horst-Stowasser-Institut, 300 Euro an den Förderverein Gedenkstätte für NS-Opfer.

Oberbürgermeister Marc Weigel sagte bei der Spendenübergabe am Dienstag: „Durch diese tolle Idee ist wirklich eine beeindruckende Summe zusammengekommen. Das Geld können alle sicherlich gut gebrauchen, vielen Dank.“

