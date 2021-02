Küchen- und Gartenabfälle sind oft feucht und können bei eisigen Temperaturen in der Biotonne festfrieren. Die Behälter können dann nur teilweise oder gar nicht geleert werden, wie es nun in Neustadt der Fall war.

Wie die Stadtverwaltung mitteilt, mussten am Mittwochmorgen mehrere Biotonnen ungeleert stehengelassen werden. Auch mehrmaliges Rütteln der Behälter habe nicht geholfen, den festgefrorenen Inhalt rauszubekommen.

Der Eigenbetrieb Stadtentsorgung Neustadt (ESN) gibt Tipps, was präventiv getan werden kann: So sollte die Tonne an einer geschützten Stelle stehen und erst kurz vor der Leerung an die Straße gestellt werden. Der Boden des Behälters sollte mit Zeitungspapier oder Eierkartons bedeckt sein. Nasse Bioabfälle gehören erst dann in die Tonne, wenn man sie zuvor in der Spüle hat abtropfen lassen. „Wer einen Balkon oder Garten besitzt, kann den Biomüll für etwa eine Stunde rausstellen, bevor er diesen entsorgt. Abgekühlter oder angefrorener Bioabfall friert in der Tonne weniger fest, da keine Feuchtigkeit mehr verdunstet“, teilt der ESN mit.

Wenn der Bioabfall festgefroren ist?

Ist der Inhalt schon festgefroren, kann er mithilfe eines Spatens vom Tonnenrand gelöst werden. Allerdings sollte man dabei aufpassen, die Kunststofftonne nicht zu beschädigen.

Sollte eine Biotonne nicht geleert werden können, werden beim nächsten Abfuhrtermin Beistellungen mitgenommen. Gemeint sind Bioabfälle, die in Papiertaschen oder -säcken sowie Kartons verpackt sind und neben der Tonne gestellt werden.