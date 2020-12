Aufgrund der eisigen Temperaturen konnten laut dem Eigenbetrieb Stadtentsorgung Neustadt (ESN) zu Wochenbeginn mehrere Biotonnen nicht oder nicht komplett geleert werden, da die Bioabfälle an der Biotonne festgefroren waren. Um dies zu verhindern, bittet der ESN, die Biotonne möglichst an einen geschützten Platz und erst kurz vor der Leerung an die Straße zu stellen. Bioabfälle sollten nicht nass, aber in mehrere Lagen Zeitungspapier eingewickelt werden. Der Tonnenboden sollte mit Zeitungspapier oder Eierkartons ausgekleidet werden. In der Tonne festgefrorener Biomüll kann vorsichtig mit einem Spaten entfernt werden. Sollten Abfälle in der Tonne festfrieren, besteht kein Anspruch auf eine erneute Leerung der Tonne, so der ESN.